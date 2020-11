Ancora un positivo a scuola: in quarantena altre 80 persone nel Salento

Quarantena per 80 fra alunni e docenti dell'istituto comprensivo statale a indirizzo musicale di Matino, nel Salento. Come comunicato per le vie ufficiali dalla preside Giovanna Marchio, nella scuola c'è stato infatti un caso accertato di Covid-19: in via prudenziale, dunque, tutti i plessi resteranno chiusi - anche per gli alunni frequentanti in presenza, cioè quelli con bisogni educativi speciali e i piccoli gruppi, pari al 25% di ciascuna classe, consentiti dall'ordinanza regionale per il contenimento del contagio - e si provvederà alla sanificazione domani, 5 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA