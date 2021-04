Matino, attentato nella notte: furgone a fuoco

Paura nella notte a Matino in provincia di Lecce. Un attentato incendiario è stato messo a segno nell'ex frantoio Madonna del Carmelo. È stato dato alle fiamme un furgone Renault Trafic. Per appiccare il fuoco, i piromani hanno utilizzato alcune cassette di plastica messe attorno al veicolo. I vigili del fuoco hanno lavorato dall'1.45 alle 5 nella struttura in via extramurale di Ponente rimasta danneggiata anche nell'impianto elettrico. Indagano i carabinieri.