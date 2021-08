Matino, aggredisce la compagna incinta al sesto mese: 41enne arrestato

Aggredisce la compagna al sesto mese di gravidanza: 41enne arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate. La donna, invece, è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale di Lecce.

La violenza si è consumata in una abitazione di Matino, dove i carabinieri della locale stazone e del Nor Sezione radiomobile della compagnia di Casarano sono intervenuti su segnalazione. Qualcuno ha telefonato al 112 raccontando di una violenta lite in corso. Arrivati sul posto, i militari hanno verificato che la donna incinta era stata aggredita, immobilizzando il 41enne per il quale sono poi scattati gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

La donna, invece, una volta dimessa dall'ospedale, andrà a vivere da alcuni familiari.