Notte della Taranta, Massimo manera si dimette da presidente della Fondazione

Massimo Manera ha presentato le dimissioni da presidente della Fondazione della Notte della Taranta. Lo ha fatto lunedì mattina inviando una pec alla Fondazione. I motivi che hanno spinto il presidente - già in in regime di prorogatio - riguardano la sfera personale. «Mi sono dimesso da Presidente della Fondazione La Notte della Taranta per le mie ragioni di salute che, purtroppo, peggiorano. Mi sono dimesso prima dell’apertura delle urne elettorali al fine di slegare in toto le due questioni».



«Dal 3 luglio dell’anno scorso (2023) io ero Presidente in regime di prorogatio, ossia era scaduto il mio secondo mandato, non rinnovabile per Statuto. Voglio abbracciare e ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me, facendo raggiungere all’attività della Fondazione vette mai toccate prima - aggiunto Manera - . Un ringraziamento e un abbraccio a tutti gli artisti (musicisti, cantanti, ballerini e ai tecnici) dell’Orchestra Popolare della Notte della Taranta, nonché a tutti gli enti che hanno lavorato per il Festival e il Concertone: la Prefettura di Lecce in rappresentanza di tutti. Auguro che il futuro cammino sia ancora più radioso».