Mascherine, stretta del prefetto: località turistiche e città rivierasche saranno le sorvegliate speciali

Più controlli sull'uso delle mascherine non solo nei locali pubblici, ma anche all'aperto dopo le 18, alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'ultimo decreto del ministro Speranza. Questo il tema all'ordine del giorno del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri in prefettura e che è stato allargato ai comuni costieri - presenti i sindaci di Gallipoli, Otranto, Melendugno, Nardò, Porto Cesareo e Lecce - per discutere di alcune situazioni di ordine pubblico e vandalismo che hanno fatto discutere negli ultimi giorni. Criticità fisiologiche, quest'anno accentuate dal fatto che un po' tutte le cittadine turistiche hanno visto crescere il numero di turisti giovani che - probabilmente per via dell'emergenza Covid - hanno preferito rimanere entro i confini nazionali ed hanno scelto il Salento per le vacanze.

Oltre al pericolo assembramenti - che in questi giorni riguarda soprattutto i centri storici, anche a causa della chiusura dei centri di aggregazione come le discoteche - in alcuni Comuni si sono verificati episodi che, per quanto isolati, suggeriscono che non è il momento di abbassare la guardia. In particolare, a Otranto alcuni vandali hanno portato scompiglio nel centro storico, assaltando il camion dei rifiuti e gettandoli in parte per terra. A Gallipoli, invece, alcuni video mostrano una discoteca improvvisata allestita all'interno del relitto del lido Zen di Baia Verde, che si trova sotto sequestro.

Così, il prefetto Maria Rosa Trio ha voluto un confronto con i sindaci, anche per comprendere se e in che misura questi episodi debbano allarmare. Ma dai primi cittadini sono arrivate rassicurazioni. «Qualche piccolo episodio di intemperanza - dice il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva - è fisiologico alla luce della grande mole di turisti che stiamo registrando anche quest'anno. Le forze dell'ordine, che già fanno un lavoro straordinario in città, hanno dato la disponibilità di una presenza ancora maggiore. Più attenzione dedicheremo al centro storico, dove si riversano tantissimi ragazzi, soprattutto ora che le discoteche sono chiuse, ma tutto sommato la situazione a Gallipoli è sotto controllo». E su quelle che dai video che circolano in rete sembrano feste abusive nel lido Zen, Minerva minimizza: «Si tratta di un caso isolato: a causa di un temporale i ragazzi si erano rifugiati nello stabilimento e il venditore di bibite ha acceso la musica. Dopo mezz'ora i vigili avevano fatto sgomberare tutti».

Si dice tranquillo sulla gestione dei flussi turistici anche il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, che sottolinea però come mai come quest'anno la sua città abbia registrato un così alto tasso di turismo giovanile. Turismo che porta con sé qualche problema in più rispetto a quello delle famiglie, ma che non va demonizzato.

«Il nuovo prefetto e tutti i componenti delle forze dell'ordine - spiega - hanno voluto capire meglio l'entità del problema ma, per quanto riguarda Otranto e Gallipoli, abbiamo ridimensionato i contorni dell'accaduto. A Otranto, ad esempio, abbiamo registrato nell'intera stagione un unico atto di vandalismo da parte dei membri di una band che sono saliti sul mezzo della nettezza urbana e hanno buttato per terra un solo sacchetto di immondizia. Non ci sono state risse, non è stato minacciato nessuno, non hanno rotto niente. Insomma, si è trattato di una bravata fatta apposta per finire su Instagram ed accontentare i followers. Quest'anno purtroppo hanno scelto Otranto, l'anno scorso Ferrara. Ma se isoliamo questo unico episodio, la situazione a Otranto è tranquilla; ci sono molti controlli e non c'è luogo in paese dove non si possa camminare anche al buio e di notte senza avere paura». Sull'episodio di vandalismo a Otranto, in ogni caso, indagano le forze dell'ordine: i dipendenti dell'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti sono stati sentiti dagli agenti di Polizia, che ora sono sulle tracce degli autori del gesto, che sarebbero però già lontani dalla Puglia. «Sono i social - riflette Cariddi, forse pensando anche a delle scene osé finite negli ultimi giorni su vari gruppi Facebook salentini - ad amplificare le situazioni, spesso anche distorcendole commento dopo commento. Noi non possiamo che essere felici, quest'anno, per essere stati scelti da così giovani ed è per noi un'occasione per essere ancora più attenti e vigili».

A Lecce si è fatto il punto sulla movida, confermando che i controlli riguarderanno per lo più assembramenti e uso delle mascherine nel centro storico. Nelle marine di Melendugno tutto procede nel migliore dei modi, se si eccettua qualche scena di sesso alla luce del sole che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. «Anche da noi - conferma il sindaco Marco Potì - quest'anno c'è stato un incremento del turismo giovanile. Con fondi cmunali siamo riusciti a garantire gli straordinari agli agenti della Polizia municiplae, che sono in servizio anche dopo le 22. Ma ora che dovremo controllare con maggior attenzione il rispetto delle norme anticovid e l'uso delle mascherine, forse avremo bisogno di una maggiore sinergia tra vigili e forze dell'ordine».

