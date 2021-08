Caos vaccini all'hub di Martano: in fila anche per quattro ore in attesa del proprio turno

E a Martano scoppia il caos vaccini. All'Hub vaccinale del Comune salentino è stato eliminato il turno pomeridiano per le vaccinazioni e si sono verificate lunghe code.

Il Comune della Grecia

In attesa per oltre 4 ore pur di fare il vaccino. E' accaduto agli utenti che oggi devono effettuare vaccini, prima o seconda dose, e registrati all'hub vaccinale di Martano, comune della Grecia Salentina che ha cancellato, pare, il turno di vaccinazione pomeridiano, costringendo chi aveva l'appuntamento ad aspettare sotto il sole il proprio turno. Le temperature alte e l'afa non rende difficile la permanenza delle gente in fila fuori dalla strattura. Qualcuno si è perfino organizzato con un ombrellone per cercare di ripararsi dal caldo. di utenti in attesa di effettuare il vaccino. Code anche di oltre 4 ore sotto il sole e con temperature.