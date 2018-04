Martano, nuovo raid No Tap nella sede del Pd

Ennesimo blitz intimidatorio ai danni della comunità del @pdnetwork di Martano.

Non è accettabile in alcun modo la violenza di marchiare i luoghi del dibattito democratico attraverso iniziative vigliacche come quella di intrufolarsi di notte e seminare messaggi di minaccia. — Dario Stefàno 12 aprile 2018

Nuovo atto intimidatorio ai danni della sede Pd di Martano, dove ignoti hanno forzato la porta lasciando all'interno dei locali volantini che accusano il partito di sostenere Tap, «un'opera che legittima le forze dell'ordine alla repressione».A darne notizia sui social è stato il senatore Dario Stefano: «Ennesimo blitz intimidatorio ai danni della comunità del @pdnetwork di Martano. Non è accettabile in alcun modo la violenza di marchiare i luoghi del dibattito democratico attraverso iniziative vigliacche come quella di intrufolarsi di notte e seminare messaggi di minaccia».Già alcuni mesi, a dicembre, la sede venne presa di mira da alcuni oppositori dell'opera, c he in occasione della visita dei parlamentari del partito imbrattarono le vetrate lasciando volantini accusatori.