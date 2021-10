Martano, scritte "no vax" nei pressi dell'hub vaccinale. “Migliaia di morti e invalidi sulle vostre coscienze"

"Politici, medici, giornalisti: migliaia di morti e di invalidi per vaccino sulle vostre sporche coscienze". Ancora "no vax" in azione. Questa volta una scritta è comparsa nei pressi dell'hub vaccinale di Martano, dove nottetempo è comparsa una scritta effettuata con una bomboletta spray.

La scritta sul muro

A Martano nella notte sul muretto che confinante l'hub vaccinale è stata scoperta una scritta: "Politici, Medici, giornalisti: migliaia di morti e invalidi per vaccino sulle vostre sporche coscienze". Questo il messaggio che ignoti hanno scritto sul muro che si affaccia sulla strada della Asl dove c'è il punto vaccinale che prosegue la sua attività.