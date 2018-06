Manifestavano contro il gasdotto Tap: attivisti salentini fermati in Grecia dalla polizia locale. Tra loro anche "Pati" Luceri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In stato di fermo in Grecia alcuni attivisti salentini che si erano recati a Kavala, nella piana di Filippi, al confine con la Turchia, per sostenere la protesta locale contro il passaggio del gasdotto Tap, lo stesso che dovrebbe approdare nel Salento a San Foca. La manifestazione è stata interrotta dall'intervento della polizia locale che ha fermato alcuni dei manifestanti itraliani, tra i quali Ippazio "Pati" Luceri, 63 anni, di Martano.​L'uomo, docente scolastico, da questa mattina si trova quindi in stato di fermo a disposizione delle autorità locali. Luceri, con un'altra decina di manifestanti, è stato fermato in seguito al tentativo di sbarrare la strada a mezzi e operai nel cantiere in cui si sta lavorando al gasdotto che dall'Azerbaijan, passando attraverso Turchia, Grecia e Albania, arriverà nel Salento.