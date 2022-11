Dentiera smarrita per strada, scatta la caccia al proprietario. L'appello sui social: "Aiutateci a ritrovarlo"

"È stata rinvenuta in via Marconi a Martano ,nelle vicinanze dell’attività commerciale di frutta e verdura una protesi dentaria. Per informazioni rivolgersi al comando di Polizia Locale di Martano" è questo l’annuncio che è stato pubblicato sul gruppo Facebook - sei di Martano se – e che sta facendo il giro dei social e del web.

L'appello sui social: "Aiutateci a ritrovare il proprietario"

Tutti i gruppi dei paesi limitrofi sono stati allertati. E la mobilitazione è scattata in poche ore. Quella che in un primo momento era apparsa come uno burla, in breve si è trasformata in una caccia al proprietario il quale, forse, la stava portando in assistenza per la riparazione. L’unica certezza è che la notizia ha suscitato commenti e ilarità. Anche se, fanno notare dal gruppo, si tratta comunque di una protesi che ha un costo notevole e che potrebbe cagionare un danno economico al legittimo proprietario. Da qui l’invito a consegnarla ai vigili che la restituiranno al proprietario .