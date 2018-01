© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una fuga di gas, poi il violentissimo boato che poco dopo le 3.30 di ieri notte ha gettato giù dal letto gli abitanti di via Margoleo, a Martano, in pieno centro storico. Tanta la paura tra i residenti. La gente infreddolita è scesa per strada avvolta in coperte di fortuna, per cercare di capire cosa fosse accaduto. Fra questi, il parroco del paese don Giuseppe Persano, la cui canonica si trova a pochi metri in linea d’aria dal luogo dell’esplosione. I primi rilievi dei soccorritori avrebbero individuato in due bombole l’origine della fuga di gas, che ha poi provocato l’esplosione. Ad abitare insieme la casa, madre e figlio. Maria Capasa, una anziana di 88 anni, già affetta da numerose patologie dell’età è stata ricoverata sotto shock presso l’ospedale di Casarano. Ha riportato numerose ferite, ma non correrebbe pericolo di vita. Il figlio, Arcangelo Michele Grande, 50enne, invece, è stato trasferito presso il Centro grandi ustionati del “Perrino” di Brindisi, in gravi condizioni. Due feriti, dunque; ma si è sfiorata la tragedia.