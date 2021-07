Martano sotto choc, muore a 41 anni per un malore improvviso

Paese sotto choc a Martano. Questa mattina un runner Massimo Caracuta, 41enne del luogo, si accasciato al suolo ed è morto.

I fatti

E' accaduto questa mattina mentre il giovane tatuatore, molto conosciuto in paese, stava facendo una passeggiata sportiva insieme ad altri amici, tra questi anche il sindaco Fabio Tarantino.

Il giovane si è poi staccato dal gruppo per rientrare a casa quando si è sentito male, un malore improvviso, e si è accasciato al suolo sulla strada vicinale Guidini. A dare l'allarme e chiamare i medici del 118 sono stati gli amici. Per il 41enne non c'è stato nulla da fare, i medici del 118 ne hanno potuto solo constatare la morte.

La salma è stata restituita alla famiglia su disposizione del pubblico ministero di turno Paola Guglielmi.

Un episodio che ha lasciato tutto il paese in totale sconforto vista anche la giovane età di Caracuta.