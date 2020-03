Marocchini residenti nel Salento respinti all'imbarco. Sottoposti ai controlli della Municipale

Sono rientrati nel Salento dopo essere stati respinti all'imbarco per il Marocco. I dieci marocchini sono stati intercettati dagli agenti della polizia municipale di Lecce nella serata di martedì. In seguito al consueto pattugliamento del City Terminal di piazzale Carmelo Bene - ex Foro Boario - gli agenti si sono imbattuti in un pullman proveniente dalla Spagna, con 10 persone a bordo, 6 passeggeri e 4 autisti tutti di nazionalità marocchina. I passeggeri, 5 residenti a Supersano e 1 a Salice Salentina, erano di ritorno nel Salento perché respinti all’imbarco di un una nave diretta in Marocco, in seguito alla recente decisione delle autorità di quel Paese di chiudere le frontiere nei confronti dei cittadini provenienti dall’Italia.

Con l'ausilio dei sanitari del 118, sono stati tutti identificati e controllati dal punto di vista medico , comprese le 3 persone trovate in attesa dell'arr del pullman. In nessun caso sono stati riscontrati sintomi influenzali o febbre.