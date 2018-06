CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ripristinare i Tribunali periferici? E, cioè, la “giustizia di prossimità” richiamata nel Contratto di governo Lega-5Stelle? «Una manovra contro qualsiasi criterio di efficienza». I palazzi di viale Michele De Pietro e di via Brenta che ospitano i poli penali e civile della giustizia salentina? «Vetusti, inadeguati».Non fa sconti Alcide Maritati, segretario nazionale dell’Associazione nazionale magistrati che è stato eletto appena due mesi fa. I problemi e le urgenze sono altre, secondo il magistrato salentino che a Lecce ha il compito di coordinatore dell’ufficio gip-gup.«Stiamo raccogliendo i dati, come del resto su tutto il territorio nazionale. Abbiamo avviato sia un censimento via mail che ha già raccolto migliaia di segnalazioni da parte dei colleghi. Inoltre il 19 giugno ci sarà un incontro, anche a Lecce, fra magistrati, avvocati, personale della cancelleria e cittadini. Un incontro aperto a tutte le parti interessate alla sicurezza dei palazzi di giustizia. E per sicurezza intendo sicurezza sui luoghi di lavoro piuttosto che i potenziali rischi di aggressione che subisce la nostra categoria. Contiamo di elaborare tutti i dati e di comunicarli al ministro della Giustizia».«Voglio fare una premessa. Vanno lodate tutte le iniziative intraprese dalla Corte d’Appello e dalla Procura generale che stanno facendo i salti mortali per tirare fuori il meglio da quelle strutture. Tuttavia restano inadeguate: sono superate dai tempi e non si vedono più margini per migliorarle e renderle più adeguate».