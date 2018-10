Marijuana tra le balle di fieno: arrestato 39enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi due chilogrammi di marijuana, nascosti in vasi di vetro e buste di plastica tra gli animali e le balle di fieno in un fienile nei pressi di un casolare a Presicce, sono stati sequestrati dalla polizia.La droga, insieme con oltre mille euro in contanti e due bilancini di precisione, è stata trovata durante una perquisizione domiciliare. L'uomo che aveva la disponibilità del fienile, un 39enne di Tricase, Andrea Errico, è stato arrestato.