Sarà Maria Rosa Trio il nuovo prefetto di Lecce. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno, dopo il trasferimento di Maria Teresa Cucinotta a Catanzaro. Il prefetto Trio, finora a Latina, è nata ad Ancona il 23 ottobre 1955, si è laureata in Giurispudenza nel 1978.

Dal maggio 1992 è nei ruoli della carriera prefettizia dell'Amministrazione civile dell'Interno, prestando servizio presso la Prefettura di Milano. Dal dicembre 2000 e fino al novembre 2006 ha prestato servizio in posizione di comando presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica-Ufficio Affari Interni - con l'incarico di predisporre le relazioni al Capo dello Stato in occasione delle visite effettuate nel territorio nazionale; della redazione della documentazione necessaria per le udienze presidenziali; della istruttoria delle istanze di interventi di diversa natura rivolte al Presidente della Repubblica.



Promossa Viceprefetto nel novembre 2006, viene assegnata alla Prefettura de L'Aquila con l'incarico di dirigente dell'Area V- condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo nonché nominata Presidente della Commissione Elettorale Circondariale presso il comune di Avezzano.



Dal giugno 2007, ha prestato servizio presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in qualità di Capo Ufficio di Staff dell'Ufficio IV-Interventi di sviluppo organizzativo.



Nell'ottobre 2009 assume le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Palermo. Il 21 gennaio 2014 viene nominata Vice Prefetto Vicario sempre presso la Prefettura di Palermo. Nominata Prefetto ad Aprile 2016, ha ricoperto il ruolo di Prefetto della provincia di Vercelli fino al 19 novembre 2017. Dal 20 novembre 2017 ha assunto l'incarico di Prefetto della provincia di Latina. Da ieri è ufficiale l'incarico a Lecce.

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA