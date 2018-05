CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Troppi divieti spot e poca programmazione: la falesia crolla e con queste ordinanze rischia di trascinare con sé l’economia turistica con gravi danni al territorio». È il coro che, dopo i nuovi divieti di balneazione in baie-simbolo del mare salentino, si leva dagli esperti e dagli operatori del settore.Parlano i responsabili di Confindustria, Federalberghi e Cna-Balneatori e il quadro è quello di un timore che si allarga a macchia d’olio e che si incrocia con il boom di prenotazioni delle ultime settimane. Le ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli nelle scorse ore parlano chiaro: vietati bagno, navigazione, sosta e ancoraggio, pesca o attività sportive a ridosso di quelle scogliere che perdono pezzi o addirittura rischiano di crollare. E allora perchè un turista dovrebbe continuare a scegliere luoghi come la Montagna spaccata, San Gregorio e Leuca e, in generale, in altre località del litorale oggetto di interdizioni? «Questo è un interrogativo più che lecito e allarmante -interviene Mimmo De Santis, Presidente di Federalberghi- e poichè la stagione è già iniziata non c’è tempo da perdere. Sarebbe opportuno convocare a stretto giro un tavolo tecnico con i Comuni e con gli uffici regionali preposti al demanio e rivedere la mappatura delle zone a rischio. Un’area così vasta, come quella interessata dai divieti, compromette seriamente l’imprenditoria balneare. La sicurezza in primis, certo, ma il rischio idrogeologico è un problema conosciuto da anni e del quale ci si occupa solo a ridosso della bella stagione. Una scelta incauta. Si potrebbe prevenire e invece no».E qui si torna al nodo principale. «La linea proibitiva adottata - aggiunge De Santis - non è risolutiva e troppo spesso non rappresenta neanche una garanzia: scarseggiano i controlli così come i cartelli che indichino le zone sottoposte al divieto di balneazione. A risentirne è ovviamente il territorio e gli albergatori sono comprensibilmente preoccupati. La mia proposta è questa: gli enti direttamente coinvolti, insieme alla Capitaneria, dovrebbero riconsiderare le zone realmente a rischio e “svincolare” invece quelle dove basterebbe un pò di prudenza in più. Questo aiuterebbe a ridurre l’impatto che rischia di essere allarmistico. L’Autorità regionale di bacino, invece, dovrebbe incrementare i controlli: del resto laddove accadesse qualche incidente la responsabilità, in assenza di apposita segnaletica, su chi ricadrebbe?».