Fase 2, per molti la corsa al mare è d'obbligo

Ultimo aggiornamento: 21:29

Primo weekend della Fase. Si allentano le misure, ma non troppo. Di certo ci si può spostare, anche verso il mare dove è concesso arrivare con mezzi pubblici o privati per svolgere attività motoria. Non certo per semplice passeggiata. Così il mare salentino è stata meta di quanti hanno abbandonato - dopo due mesi - il proprio Comune e con la "scusa" dell'attità motoria hanno raggiunto le marine per gidersi un po' di sole e di mare.Qualcuno più temerario ha anche approfittato per fare il primo bagno. E' accaduto a San Cataldo, a Marittima nella splendida insenatura dell'Acquaviva e a Castro.Nelle marine leccesi il pattugliamento da parte della polizia muncipale è stato costante durante tutta la giornata. Gi agenti hanno controllato che si verificassero assembramenti o gruppetti di gente ferma a chiacchierare. Il bando di prova tuttavia sarà la giornata di oggi: i controlli saranno serrati - anche con i droni - controllando anche le autocertificazioni per verificare i motivi dello spostamento.