Salento, una domenica al mare. L'estate non sembra finire sulla costa

Dallo Ionio all'Adriatico è ancora una domenica di spiagge piene. Il caldo (quasi 30 gradi oggi e il 60% di umidità) contribuisce a rendere "eterna" l'estate. Il litorale salentino è stato preso d'assalto questa mattina e in tanti hanno deciso di non rinunciare ad un bagno al mare.

Sull'Adriatico

Destagionalizzazione sia nel Salento. Come da tradizione, complice il bel tempo, anche settembre regala delle giornate estive da trascorrere al mare. E nelle marine di Melendugno le spiagge di riempiono così come i parcheggi. Traffico e vacanzieri di settembre la fanno da padrone a San Foca, Torre dell'Orso e Roca dove i lidi sono ancora in funzione e gli amanti dell'estate cercano ancora un posto al sole. Svuotando di fatto i grandi centri.

Sullo Ionio

Stessa fotografia anche sulla costa ionica. A Gallipoli e Rivabella è piena estate. Lidi quasi overbooking e bagno rinfrescante nelle acque dello Ionio.