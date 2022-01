Il mare d'inverno: nel Salento il bagno a mare a gennaio

È il 2 di gennaio, ma dalle foto sui social si direbbe di stare in primavera inoltrata, quando passato il freddo tutti si tuffano al mare per trovare refrigero dai primi caldi. Tutto normale quindi, se non fosse che siamo in pieno inverno e le temperature oscillano tra i quindici e i venti gradi, in tanti, però non hanno resistito a tuffarsi nelle splendide e cristalline acque del mare del Salento, in una giornata soleggiata e dalle temperature piuttosto miti.

Da Nord a Sud, da Porto Cesareo sino a Tricase porto, passando per porto Miggiano, Marina di Novaglie e Otranto, sono in tanti che si sono tuffati per il primo bagno di stagione. Una nuotatina rigenerante in un’acqua che in mare oscillava tra i 14 e i 15 gradi. Sorrisi felici e compiaciuti che hanno fatto da una parte sorridere dall’altra rabbrividire chi da casa guardava le foto, ammirando il coraggio di tuffarsi in questa stagione.



A porto Miggiano erano in diversi a godere della freschezza dell’acqua e dopo la nuotata hanno ripulito il mare riempiendo diverse buste di polistirolo e spazzatura varia che la corrente o l’uomo aveva depositato lì.