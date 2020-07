​Mare in burrasca: tratte in salvo 12 persone, tra loro 5 bambini

Giornata movimentata per gli uomini della Capitaneria di porto di Gallipoli. Già nella tarda mattinata è stato effettuato un primo soccorso in favore di un canoista in difficoltà, che a causa delle correnti marine presenti nelle acque antistanti località Torre Uluzzo nel comune di Nardò, non riusciva a guadagnare la riva.

a motovedetta CP848, dopo averlo tratto in salvo, lo ha portato nel porto di Gallipoli ed affidato alle cure del personale del 118.

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel primo pomeriggio, invece, a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteo marine, numerosi sono state le richieste di soccorso ricevute dalla sala operativa, sul numero di emergenza 1530. In particolare tanti sono stati i diportisti colti di sorpresa dal maltempo che si sono ritrovati in difficoltà. Il pronto intervento delle motovedette CP 327 e CP767 ha scongiurato conseguenze peggiori. A bordo di una prima barca a vela le motivedette sono riuscite a imbarcare 10 persone tra le quali ben 5 bambini.Successivamente, oltre ad effettuare le ricerche in mare di un bagnante, del quale non si avevano più notizie, un’ulteriore barca a vela con a bordo due persone è stata condotta in sicurezza nel porto. Il bagnante disperso è stato trovato da una pattuglia intervenuta via terra in prossimità del porticciolo San Giorgio di Gallipoli e tutte le persone recuperate dalla motovedetta CP327 venivano sbarcate nel porto di Gallipoli.