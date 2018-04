© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vera prova d’estate per la costa salentina potrebbero essere i ponti del 25 aprile e 1 maggio. Il 90% delle strutture balneari sarà al lavoro: tutti aperti con lettini e sdraio a disposizione della clientela e con ristoranti vista mare per pranzi luculliani dei giorni festivi.Nel frattempo la prima tintarella è già iniziata e, per i più temerari, anche i primi bagni. Il vento di scirocco che ha soffiato sulla costa nella giornata di ieri ha regalato una giornata estiva col mare calmo su entrambi i versanti. E gli operatori balneari non si sono fatti trovare impreparati. anzi: dall’Adriatico allo Ionio i clienti hanno potuto dare il via alla stagione estiva. Modalità on.E dunque già ieri (dopo la prova generale di Pasqua e Pasquetta) tutti stesi sui lettini - rigorosamente in costume da bagno - e primo caffè in ghiaccio della stagione. Se il 2 giugno segna la data della cosiddetta obbligatorietà, con gli stabilimenti che devono offrire i servizi di salvamento, è ancora lontana i lidi sono già pronti ad offrire il servizio di elioterapia.«Molti stabilimenti sono aperti già dal 1 marzo - commenta Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari - e abbiamo registrato un bel movimento. Ieri in spiaggia c’era una bella presenza di gente». Nella marina di San Cataldo gli stabilimenti sono già in funzione, almeno i principali, come Sole Luna, Lido York, Pachamama. «Sia oggi che il giorno del Primo Maggio noi abbiamo previsto un po’ di animazione in spiaggia - spiega Della Valle che con la moglie è titolare del Sole Luna - per offrire anche un po’ di divertimento alla clientela».Anche nella zona di Vernole alcuni stabilimenti sono già attivi da tempo come il Quintero per esempio. Più avanti in agro di Melendugno qualcuno sta ultimando i lavori di manutenzione delle strutture ma il mare è già a disposizione di tutti. “Il 20 maggio riapriamo la nostra finestra sul mare” si legge sulla pagina facebook del lido Kalé Cora; “Coming soon” scrive invece il Mora Mora in un post. E anche nella baia di San Foca sono iniziati i lavori per la sistemazione delle strutture.Qualche chiusura si registra ancora nella zona degli Alimini dove si sta lavorando per mettere a punto le strutture che apriranno nei prossimi mesi.Sul versante ionico Gallipoli e Porto Cesareo sono già pronte ad affrontare il pienone dei due ponti di aprile e maggio registrando anche delle prenotazioni non solo da parte di turisti italiani ma anche stranieri. «Stanno lavorando tutti i lidi - prosegue Della Valle - sono già aperti il Lido Cala Serena, il Pirata e il Sirene che fanno anche della ristorazione e il Calura aperto da una decina di giorni». Non hanno mai chiuso gli stabilimenti come il Bacino Grande e il Tabù che spesso la domenica, anche nel periodo estivo hanno attivo il servizio di ristorazione.Conto alla rovescia anche per la zona di Ugento dove «alcune strutture sono già in attività», spiega Vito Vergine, presidente del Sindacato italiano Balneari. Altre strutture sono invece al lavoro, compreso Le Maldive, stanno effettuando i lavori di manutenzione. «Gli stabilimenti storici, quelli in muratura per intenderci, lavorano già nei weekend - prosegue Vergine - anche perchè appena c’è una bella giornata di sole la gente va al mare. Le strutture che possiamo considerare precarie, quelle smontabili, invece hanno bisogno di molta manutenzione e saranno pronte per la metà di maggio», per poi dare il via alla stagione balneare.“Work in progress” anche nel capo di Leuca allo stabilimento Samarinda.E in attesa che parta la nuova stagione estiva targata 2018 la costa si prepara al pienone dei due ponti.