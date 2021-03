Il paziente chiede di vedere il mare. La volontaria: «Siamo noi a dover ringraziare»

Una bellissima storia, che parla di umanità in un periodo decisamente duro soprattutto per i soccorritori. A raccobtarla è una delle soccorritrici di Life Guardia che in post di facebook ha condiviso la gioia di un anziano ammalato nel rivedere dopo tanto tempo il mare.

«Alzarsi la mattina - scrive la donna - per andare a lavoro non sapendo cosi ti aspetta. Poi una richiesta speciale fatta da un paziente speciale come te, la voglia di vedere il mare visto che ormai tu non lo vedi mai per questo brutto mostro. Noi che nonostante tutto ti diciamo di sì perché una richiesta del genere non si può negare....apriamo il portellone ed è li che il tuo viso si illumina di immenso😊😊😊😊...ed è in questo momento che sono fiera del lavoro che faccio perché in quell'istante, nonostante la sofferenza si vede la tua Felicità....oggi sono IO a dire GRAZIE a te per avermi donato quello sguardo grazie ancora❤! Questi siamo noi.... Questa è Life Guard o.d.v., questi sono i nostri ragazzi....... Donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi».