Marco e Gabriella, in abito da sposi in biblioteca al Convitto Palmieri: «Qui è nato il nostro amore»

Hanno studiato entrambi Giurisprudenza a Lecce e proprio tra i banchi dell'UniSalento si sono conosciuti. Poi il loro amore è cresciuto fino al matrimonio, celebrato qualche giorno fa. E all'Università sono voluti tornare in abito da sposi, proprio per fare uno scatto nel luogo del primo appuntamento, la biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri.

La storia di Marco e Gabriella

Marco e Gabriella sono convinti che sia stata la cultura a farli incontrare e innamorare nel 2013, giorno di quel primo appuntamento e giorno dal quale non si sono più lasciati. Le loro vite e le loro carriere, da quel giorno, sono andate avanti: oggi entrambi lavorano nell'ambito legale, ma nessuno dei due ha dimenticato quel primo incontro, l'emozione del primo appuntamento, il profumo dei libri. Ed allora la decisione: mentre mano nella mano andavano in chiesa per il fatidico sì hanno chiesto al fotografo di fare una sosta nel loro luogo del cuore. Così il loro album, tra gli altri scatti, conterrà anche quello del luogo dove quell'amore è iniziato quasi dieci anni fa.