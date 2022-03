Addio a Marcello, volto del centro storico leccese

È morto da solo, nella sua casa del centro storico di Lecce, senza che nessuno se ne accorgesse per almeno due giorni. Volto noto e immancabile di Piazza Sant'Oronzo, Marcello Petruccelli era da tutti conosciuto come “un burbero dal cuore d'oro” come lo ha definito il comico Giampaolo Catalano del collettivo satirico The Lesionati, che lo aveva coinvolto in molti dei suoi video insieme ad altri personaggi della città vecchia. Una galleria umana legata al passato non troppo lontano della città, in cui spiccava anche il compianto Francesco "Mille Lire" e che oggi perde un altro dei suoi volti più amati, legato a battute veraci e il sorriso sornione. La Polizia locale, chiamata dai familiari che non avevano più sue notizie, lo ha trovato seduto su una sedia della sua casa, senza vita. La notizia ha immediatamente fatto il giro della città.

Il post su Facebook

«Una notizia bruttissima - scrive Catalano su Facebook - che non avrei mai voluto ricevere, Marcello col baffo oggi ci ha lasciato. Il burbero buono non c’è più. Marcello grazie per tutte le risate che ci hai fatto fare, grazie per la tua ironia e per tutte le perle che hai lasciato a noi salentini. I nostri video insieme hanno segnato un’epoca sui social della nostra terra. Su YouTube e nei ricordi di tutta la gente cui hai regalato un sorriso sarai immortale».