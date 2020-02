Manifesti elettorali e mafia, assoluzione per due degli imputati

Ultimo aggiornamento: 12:49

Manifesti elettorali. Assoluzione per Mario Blago e Sergio Marti.Il primo, suocero di Marti, era stato condannato a 9 anni in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Nelle scorse ore è arrivato il verdetto d’Appello a firma del Presidente Nicola Lariccia: assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste,L'imputato era difeso da Paolo Cantelmo ed Antonio Savoia.L’inchiesta sfociata nell’operazione “Eclissi” aveva visto due dei cinque imputati sospettati di essere il ponte tra la criminalità organizzata e la classe politica per accaparrarsi il monopolio delle affissioni in città in occasione delle comunali del 2012.Assolto dall’accusa di mafia il genero Sergio Marti, 44enne, di Lecce, per il quale la condanna a 10 anni è stata rideterminata in 7 anni e al pagamento di una multa di 1400 euro per la residua imputazione relativa ad un’estorsione ai danni di un farmacista leccese.