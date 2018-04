Monumenti imbrattati durante la manifestazione No Tap: denunciati 22 attivisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ventidue attivisti No Tap sono stati individuati e denunciati dalla polizia in seguito ai fatti del 16 marzo scorso, quando nel corso di un corteo di protesta nel centro cittadino, diversi monumenti e palazzi storici della città furono imbrattati e le forze dell'ordine bersaglio di un lancio di oggetti. Gli attivisti sono accusati dei seguenti reati: imbrattamento di cose, getto pericoloso di cose, danneggiamento, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, accensione ed esplosione pericolosa e violazione del foglio di via obbligatorio. Si tratta, per la gran parte, di persone appartenenti all'area anarco-antagonista. L'identificazione dei presunti responsabili è arrivata grazie all'attenta analisi di tutta la documentazione video-fotografica effettuata dagli operatori della Scientifica.Dall’amministrazione comunale era giunto l’appello agli inquirenti al fine di «conoscere i nomi di chi ha danneggiato la città non solo per richiedere a costoro il ristoro dei danni subiti dalla comunità, ma anche e soprattutto per tutelare coloro i quali hanno solo esercitato, partecipando alla manifestazione, un legittimo atto di dissenso tutelato e garantito dalla nostra Carta Costituzionale».L’informativa di reato, contenente l’elenco dei nominativi dei responsabili, è stata depositata presso la Procura della Repubblica e ciò consentirà, peraltro, a tutti i cittadini che hanno subito danni, in primis il Comune di Lecce, di costituirsi parte civile nel procedimento penale che verrà instaurato per i fatti su esposti.Secondo quanto riferisce la polizia, tutti i soggetti identificati e denunciati sono ampiamente conosciuti, in quanto già coinvolti in numerose altre manifestazioni del movimento No Tap. Per la precisione 10 soggetti erano presenti e furono denunciati per vari reati la sera del 9 dicembre 2017 in occasione del tentativo di assalto al cantiere di San Basilio, dopo aver violato i divieti imposti dall’ordinanza prefettizia.