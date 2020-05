Irrompe nella videolezione e si masturba: bambini sotto choc

Irrompe nella lezione on line di una classe di una scuola elementare del Salento. Si denuda e si masturba. Studenti sotto shock, collegamenti sospesi fino a data da destinarsi e didattica soltanto con i compiti assegnati e consegnati tramite Whatsapp. È successo tutto qualche giorno fa in un istituto di un paese del circondario di Maglie. La dirigente ha presentato denuncia alla polizia postale che dato vita al fascicolo aperto in Procura per atti sessuali aggravati dalla presenza di minori e di accesso abusivo a un sistema informatico.

Ipotesi di reato che fanno da riferimento al tracciamento in atto per risalire all’uomo che ha voluto sconvolgere l’approccio alla didattica da remoto in corso di apprendimento da parte di questi studenti. Gli esperti di reati informatici stanno cercando di risalire al dispositivo, ed al codice a questo attribuito, usato per inserirsi nella piattaforma Collabora. Una piattaforma pensata per gli alunni della scuola elementare, che permette l’accesso dal pc, dal tablet e dallo smartphone per condividere materiale didattici, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità remota, nonché la pianificazione e lo svolgimento delle videolezioni.

Come per le altre piattaforme attività in questa emergenza sanitaria, Classroom ad esempio, per l’accesso c’è bisogno dell’invito attraverso il link inviato dal docente. In questi due mesi disguidi, distorsioni e criticità si sono registrati: l’improvvisa partecipazione di ragazzi non appartenenti a quella classe. Il tempo di fare una battuta, di dire qualcosa di suggestivo, per poi sparire nell’etere. Ci sono stati tuttavia, anche casi di hackeraggio degli smartphone: telefoni distrutti nelle funzioni, da resettare da zero. Da qui l’innalzamento della soglia di sicurezza: nelle classi virtuali accede solo chi ha registrato un account con le credenziali della scuola.

Non si era ad ogni modo arrivati mai a doversi confrontare con comportamenti sessualmente maniacali: l'uomo si è presentato una prima volta, per poi ritirarsi rapidamente. Al secondo ingresso si è manifestato con gli atti sessuali.

Aveva il codice di accesso alla piattaforma? Come se l'è procurato? Da chi l'ha ottenuto? Aspetti tutti utili per rintracciarlo. Per identificarlo. E per fermarlo.