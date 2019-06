«Manera sei un dittatore». Lettera anonima al sindaco di Sternatia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Manera dei un "dittatore". Al neo eletto sindaco, per la quarta volta, al comune di Sternatia è stata recapitata una lettera anonima con insulti e offese nei confronti del primo cittadini che ne da la notizia lui stesso a mezzo facebook."Vergognati - si legge nella lettera postata sui social - a vincere in quel modo, dittatore di ,mxxxx! Sei solo un uomo senza dingità- La vita prima o poi ti presenterà il conto di tutte le tue malefatte! Dovrai renderne conto a Dio! E comunque - si legge - non manca molto tempo e sentiremo il tintinnio dei braccialetti stretti ai tuoi polsi! Affogherai nei debiti e arresteranno te e tutti quei burattini porci schifosi che ti circondano. Vincere in quel modo è qualcosa di abominevole e schifoso! Dovresti solo vergognarti dittatore".Questo il testo della lettera anonima che il primo cittadino commenta con un «i soliti ignoti, vigliacchi e poveretti, sono già all’opera. Mi è stata appena recapitata questa lettera anonima, che è la perfetta immagine di chi l’ha scritta - scrive Manera in un post sulla sua pagina facebook - .Sarà immediatamente sottoposta all’attenzione e all’attenta analisi delle forze dell’ordine».Manera alle amministrative del 26 maggio scorso è stato l'unico candidato sindaco, per mancanza di avversari. La lista concorrente infatti non si è presentata e Manera, dopo aver superato il quorum del 50% più 1 per l’affluenza di votanti ed altrettanto della lista, è tornato ad essere sindaco di Sternatia. Il primo cittadino ha consegnato nelle mani delle forze dell'ordine la lettera ricevuta nel primo pomeriggio con l'obiettivo di individuare i responsabili del gesto.