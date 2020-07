Malore in spiaggia, muore lo storico titolare della pasticceria Da Claudio

Un malore ha ucciso stamane nella marina di Mancaversa Claudio Tenuzzo, 75enne storico pasticciere. Era nei pressi della riva al mare intorno alle 10 quando improvvisamente si è sentito male. Vani i soccorsi di alcuni amici e successivamente del personale sanitario del 118. Sgomento in citta' per la notizia. Titolare per anni della storica gelateria pasticceria Bar Claudio oggi condotta dal figlio Gianluca, è stato un po' il capostipite dei pasticcieri tavianesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA