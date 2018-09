Scontro in città all'incrocio, automobilista in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina tra via Giammatteo e via Bormida, a Lecce. Due uomini sono rimasti feriti, il più grave è un 89enne di origini calabresi che si trova attualmente ricoverato nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in prognosi riservata. Si trova in stato comatoso. L'altro ferito è invece un 35enne leccese che fortunatamente ha riportato solo alcune escoriazioni.​ Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto pare che all'origine dell'impatto tra i due veicoli, una Fiat Punto sulla quale viaggiava l'anziano ed un Doblò, ci sia il mancato rispetto dell'incrocio semaforico: uno dei due conducenti infatti sarebbe passato con il rosso.Sul posto per effettuare i rilievi di rito ed individuare eventuali responsabilità sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale di Lecce.