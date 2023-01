Mancano le autorizzazioni: i vigili di Surbo sequestrano il circo Amedeo Orfei

Per irregolarità di tipo amministrativo i vigili urbani di Surbo hanno sottoposto a sequestro d’iniziativa il circo Amedeo Orfei di stanza nel parcheggio del centro commerciale, a Surbo.

Si tratta della struttura in cui è avvenuta l’aggressione di una tigre al suo domatore, ma l’incidente non ha nulla a che vedere con il provvedimento di sequestro. Unico indagato Lino Orfei, difeso dall’avvocato Riccardo Giannuzzi. Contestata l’assenza dell’ autorizzazione del Suap per i pubblici spettacoli. Il sequestro dovrà essere convalidato entro 48 ore dal pm di turno Alberto Santacatterina, qualora ne dovesse ravvisare gli estremi.