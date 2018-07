Manca la corrente in Tribunale: aule e uffici bloccati e senza aria condizionata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia senza pace a Lecce: da oltre due ore manca la corrente nel Tribunale di via Brenta: aule, uffici e spazi in comune sono senza aria condizionata, rendendo così ancora più disagevola una situazione che già di per sé, nella struttura che ospita la giustizia civile, non appare facile per via di diverse problematiche legate alla sicurezza. Tutti i computer, peraltro, sono spenti e risulta impossibile portare avanti l'attività. A breve dovrebbe esserci un intervento dei tecnici dell'Enel che proveranno a risolvere il guasto.