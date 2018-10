Bimbi picchiati e minacciati in classe. Arrestate quattro maestre in una scuola materna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche una 52enne della provincia di Lecce - L.M. le sue iniziali - tra le quattro maestre della scuola materna "Montessori" di Capurso, arrestate all'alba dai carabinieri di Bari perché accusate di maltrattamenti sui piccoli scolari. Le quattro maestre, come accertato dai carabinieri anche attraverso l'uso di telecamere, sia autonomamente che in concorso, nell'anno scolastico 2017/2018, mortificavano e picchiavano i piccoli alunni. I bambini venivano strattonati fino a farli cadere, schiaffeggiati o costretti a rimanere in un angolo della classe con il volto rivolto verso il muro o con le mani dietro la schiena, per periodi prolungati. Le maestre minacciavano i bambini, dicendo loro che "sarebbero stati legati con la corda", che "avrebbero avuto le botte", che "sarebbero stati portati in caserma dai Carabinieri dove un cane gli avrebbe dato un morso". A questo seguivano anche offese e mortificazioni.