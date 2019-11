Maltempo, vertice dei sindaci con Boccia: "Al lavoro insieme per ricostruire"

"Lo Stato c’è e non abbandona il Salento". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia dopo l'incontro in Provincia a Lecce con i sindaci dei comuni colpiti dall'ondata eccezionale di maltempo della scorsa settimana. "Ho ascoltato dalla voce dei sindaci e ho visto personalmente i danni subiti dai territori a causa del maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi sul Salento. La laboriosità dei salentini tutti, ha già fatto partire le attività di pulizia e rimozione di questi borghi e di queste spiagge bellissime ma ora è necessario l’intervento dello Stato. Il Presidente della Provincia Minerva ha fatto un duro lavoro con tutti i sindaci delle città coinvolte, molti di loro hanno personalmente lavorato anche alla rimozione dei detriti. Questo è lo Stato in questo Sud che non è abituato a piangersi addosso, ma reagisce. Ringrazio la Regione Puglia e il presidente Emiliano per gli interventi immediati. Ora, tutti al lavoro per la ricostruzione. Ho informato personalmente il capo della Protezione Civile Borrelli, che nei prossimi giorni raccoglierà tutte le informazioni e attiverà le procedure previste dalla legge".



Al tavolo erano presenti i sindaci dei Comuni più colpiti: Porto Cesareo, con oltre 2.500.000 euro di danni, Gallipoli con oltre 2 milioni, Nardò con 1.400.000 euro. Altri Comuni hanno ufficializzato stime che oscillano tra gli 8.000 euro e i 400.000 euro: fra questi Ugento, con oltre 296.000 euro, Salve con 400.000 euro, Spongano con 250.000 euro. Fra i 26 comuni segnalati dal Presidente ci sono anche Salve, Calimera, Spongano, Ugento, Alliste, Nardò, Porto Cesareo, Castrignano del Capo, Caprarica di Lecce, San Donato di Lecce, Santa Cesarea Terme, Cursi, Diso, Morciano, Ortelle, Salice Salentino, Surano, Taviano, Sanarica, Giuggianello, Andrano, Montesano Salentino, Nociglia, Melissano.



"Ringrazio il Ministro Boccia - ha detto il presidente e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva - per aver accolto il nostro invito ad ascoltare personalmente le voci dei nostri amministratori che, dai giorni del maltempo, sono in prima linea a fronteggiare l'emergenza. Chiediamo al Governo e a Regione Puglia di lavorare celermente perché non c'è più tempo da perdere. Sono stati oltre 26 Comuni ad averci già inviato relazioni complete con stime ufficiali dei danni. arliamo di stime che tengono conto solo della parte pubblica: cittadini, imprenditori, aziende stanno già ultimando le stime che, sono certo, porteranno i dati presentati oggi ad aumentare sensibilmente. A tutti loro il Paese deve risposte certe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA