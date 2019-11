Maltempo, venti oltre i 100 chilometri orari, il mare invade case e aziende e trascina le barche a terra: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

LECCE - Da Gallipoli a Porto Cesareo, da Taranto a Brindisi, la Puglia è in ginocchio a causa del maltempo, del ciclone mediterraneo che non cessa di sferzare il territorio. E dopo le piogge torrenziali di ieri, che hanno devastato campi e aziende provocando una mole di danni ancora in corso di quantificazione, oggi è il mare a imporsi protagonista. Lungo tutto il Sud della Puglia, ha superato la linea di costa invadendo strade e case. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, dall'Adriatico allo Jonio.



Mare in burrasca, con un vento che raggiunge anche i 100 chilometri orari - secondo le stime fatte dalla Capitaneria di porto - e con l'acqua che ha invaso canali di bonifica, strade, ristoranti, bar e locali pubblici, alberi e pali della pubblica illuminazione caduti, pannelli e muretti di contenimento abbattuti dalla furia della tempesta. Decine e decine barche che hanno rotto gli ormeggi e sono finite alla deriva sugli scogli o sbattute sulla banchina. Porto cesareo e Gallipoli si svegliano nell'incubo, con onde che superano i cinque metri. Le barche sono state trascinate a terra per centinaia di metri.

TARANTO. Un tir si è ribaltato, lungo la strada che da Manduria conduce ad Avetrana, bloccando il transito stradale. Le violentissime raffiche di vento spazzano via le dune. Paura nella notte a Lido Azzurro, frazione costiera a pochi chilometri dal centro abitato di Taranto. L'allarme è scattato quando le raffiche hanno azzerato le dune di sabbia che fanno da argine al mare e l'acqua, spinta dalla mareggiata, ha invaso le strade arrivando sino alle case. Sul posto sono subito piombati i vigili del fuoco e la polizia locale. Precauzionalmente alcuni residenti sono stati invitati a lasciare le loro abitazioni. Gli interventi a Lido Azzurro sono ancora in corso con in azione diverse squadre di pompieri, giunti anche da Castellaneta.

I vigili del fuoco, peraltro, da ieri sera hanno compiuto decine di interventi con il centralino della caserma di Taranto letteralmente in tilt. Richieste di soccorso sono arrivate da tutta la provincia per alberi sradicati e piombati in strada, caduta di calcinacci e allagamenti.

