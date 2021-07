L'ondata di maltempo investe la costa ionica, temporale e tromba d'aria a Gallipoli. Domani ancora rovesci in Puglia

L'ondata di maltempo arrivata al sud continua a tenere con il fiato sospeso i tanti turisti che in questo periodo affollano la Puglia e il Salento, ma anche i residenti che avrebbero voluto passare una tranquilla giornata di mare in una delle tante località della costa.

Dopo i nubifragi di ieri con notevoli disagi - a Mesagne, nel Brindisino, strade allagate per il nubigragio improvviso, rovesci d'acqua notevoli anche tra Botrugno, Poggiardo e Cutrofiano - questa mattina il maltempo ha investito la zona di Gallipoli, con temporali e fulmini.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Gallipoli, la tromba d'aria arriva dal mare - VIDEO LECCE Gallipoli, maltempo improvviso: la tromba d'aria spaventa i...

Tromba d'aria davanti alla Purità

Non ha fortunosamente causato danni a cose o a persone la tromba marina che si è formata nella tarda mattinata a Gallipoli, nello specchio d'acqua lungo le mura del borgo antico in Salento, davanti alla spiaggia della Purità. Il passaggio del vortice ha attirato l'attenzione di numerosi vacanzieri che oggi, per via del maltempo, hanno preferito disertare le spiagge per visitare la città e il suo caratteristico centro storico, questa volta per riprendere con foto e video anche il passaggio della tromba d'aria.

L'allerta della Protezione civile

La protezione civile aveva avvisato della criticità in arrivo. "Una vasta area depressionaria interesserà progressivamente l’Italia con una perturbazione che determinerà una fase di maltempo su gran parte del Paese nei prossimi giorni. A partire dalla tarda serata di oggi, rovesci e temporali interesseranno tutto il Centro-Sud, determinando un sensibile calo delle temperature", l'allerta diramata all'inizio del fine settimana, venerdì scorso. Con indicazione di zona arancione sul Gargano e le Tremiti e gialla per il resto della Puglia.

Le previsioni per i prossimi giorni

Il portalle iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni. Domani, lunedì 19 luglio:Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso sui confini alpini e sul Friuli Venezia Giulia e Liguria.Centro: La giornata sarà contraddistinta da qualche temporale sull'Abruzzo e sul Molise. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.Sud: La giornata trascorrerà con rovesci e temporali sparsi al mattino sulla Puglia, poi su Campania, Basilicata e Calabria. Soleggiato in Sicilia anche se con molte nubi. Martedì 20 luglio: Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo sereno o poco nuvoloso, poi, nel pomeriggio, più nubi lungo l'arco alpino ma senza precipitazioni associate. Clima più caldo.Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo leggermente poco nuvoloso. Clima caldo.Sud: La giornata trascorrerà con qualche temporale mattutino sulla Calabria interna, poi nel pomeriggio altri temporali sulla regione e isolati sulla Basilicata (potentino). Mercoledì 21 luglio:Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà generalmente sereno; attenzione a possibili temporali sulle Alpi occidentali.Centro: La giornata trascorrerà con il sole, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. La nuvolosità sarà davvero scarsa. Temperature massime tra 29 e 35 gradi.Sud: La giornata sarà caratterizzata da una maggior presenza di nubi sulla Calabria, specie interna, ma senza arrecare particolari precipitazioni. Sul resto delle aree sole prevalente.