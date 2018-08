Pioggia, fulmini e tromba d'aria: fuggi fuggi dalle spiagge salentine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova ondata di maltempo sul Salento, in piena estate. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali sui sono registrati soprattutto nella parte meridionale della provincia e nella zona di Casarano c'è stata anche una tromba d'aria che per fortuna non ha provocato grossi danni.A Santa Caterina e a Santa Maria al Bagno e in gran parte del centro urbano di Nardò intorno alle 15 c'è stato un black out che ha lasciato senza energia elettrica migliaia di famiglia. Black out anche nella zona di Galatone, Aradeo e Seclì, ma in questo caso le cause dsarebbero da attribuire a un principio di incendio verificatosi in una cabina Enel. Il guasto è stato riparato in serata.Migliaia di bagnanti sorpesi in spiaggia dal maltempo. In molti casi c'è stato un fuggi fuggi dalle spiagga, con conseguente intasamento delle provinciali che collegano le marine all'entroterra. Allagato, ma purtroppo questa non è una novità visto che accade spesso, il villaggio di Baia Verde, a Gallipoli.