Maltempo in Puglia, in arrivo temporali e grandine. E a Gallipoli il vento abbatte gli alberi

Dopo il caldo asfissiante di queste settimane e le temperature ben al di sopra della media stagionale, oggi in tutta la Puglia l'estate ha ceduto temporaneamente il passo al maltempo. Sin dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio da Foggia al Capo di Leuca cielo coperto, temporali, forti raffiche di vento e nella Valle d'Itria anche la grandine. La bufera si è abbattuta con forza anche sul Salento: colpito soprattutto il versante ionico e la città di Gallipoli dove il vento forte ha buttato giù anche alcuni alberi. Temperature in calo di 6°-8°.

Allerta arancione per le prossime 24 ore

A causa del peggioramento delle condizioni meteo attese da stasera, la Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione su tutta la regione (fatta eccezione per il Salento, dove l’allerta è gialla) dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno persistenti sulla Puglia centro-settentrionale. Previste anche grandinate e forti raffiche di vento.