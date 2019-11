Maltempo, nuova allerta arancione: venti forti e mareggiate lungo la costa ionica del Salento. Torna la paura

Scatta una nuova allerta meteo in Puglia e, in particolare, nel Salento. Capitaneria di Porto e Protezione Civile avvisano che nelle prossime 24 ore i venti raggiungeranno velocità elevate, da forti a burrasca, «con raffiche di burrasca forte, in prevalenza sud-orientali».

L'allerta riguarda, in particolare, la costa e i settori ionici, che saranno i più colpiti da violente mareggiate. A poco più di dieci giorni dal ciclone mediterraneo che ha sferzato il Tacco d'Italia provocando danni per 30 milioni di euro ad aziende e stabilimenti balneari, in particolare proprio lungo il litorale ionico, torna un nuovo allarme e la paura di devastazioni imponenti, com'è stato nella prima metà del mese di novembre.

