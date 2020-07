Maltempo, notte di caos e incendi nel Salento

Decine di interventi dovuti al maltempo questa notte a Lecce. Una serie di incendi hanno interessato i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere roghi in abitazioni e giardini, dovuti per lo più a problemi elettrici.

Intervento salvavita presso un'abitazione di Torre Rinalda dove un uomo non poteva più usare il respiratore ed è stato dotato di un generatore elettrico. Alle 1.10 in vico della saponea una allagamento in casa dovuto alla rottura di un tubo pluviale. A Squinzano un corto circuito ha provocato un incendio in un'abitazione di via Fermi.

Anche la Polizia ha effettuato interventi per problematiche legate al maltempo: alle 2 circa con l'ausilio della stradale per un'auto bloccata presso i ponticelli di via corvaglia. Ultimo aggiornamento: 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA