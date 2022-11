Torre dell'Orso, le mareggiate cancellano la spiaggia

Le mareggiate degli ultimi giorni hanno cancellato completamente la spiaggia a Torre dell’Orso, marina di Melendugno, in provincia di Lecce.



Scomparse le spiagge

Sotto il moto impetuoso del mare completamente sono scomparse le spiagge dell’orsetta e della vicina Baia d’Oriente. Qualche metro si intravede per gli altri lidi. Continua incessante l’erosione che cancella sempre di più gli arenili. Purtroppo nel corso degli anni non si è valutato abbastanza e tenuto conto della dinamicità del mare e le onde continuano a risucchiare la sabbia e in alcuni casi anche la costa. Immagine impressionante per chi stamattina ha fatto la consueta passeggiata domenicale al mare e soprattutto per un turista o un visitatore che abbia visto trent’anni fa questa spiaggia e che oggi stenterebbe a riconoscerla.