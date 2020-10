Maltempo, danni e allagamenti nel Salento. A Gallipoli piove nel triage ospedaliero - VIDEO

Dalle prime ore di oggi le precipitazioni interessano l'intera Puglia e il Mezzogiorno, con rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento da allerta arancione e gialla.

IL SALENTO SI SVEGLIA SOTT'AQUA

Scalinate che sembrano fiumi in piena, macchine in panne travolte dall'acqua, alta anche un metro. Il Salento si è svegliato sott'acqua questa mattina con seri allagamenti e disagi in varie zone della provincia: tra Parabita e Matino, paesi collinari dove il problema della gestione delle acque meteoriche che scendono giù violente dalla collina di S. Eleuterio e di S. Ermete è una questione atavica e mai risolta.

Sempre a Parabita gli allagamenti hanno riguardato una buona porzione del paese, in particolare via Stazione. A Matino, le auto sono state costrette a fermarsi in centro per l'impossibilità di proseguire, visto che l'acqua aveva superato il metro.

Allagamenti anche a Taviano, dove il peggio è avvenuto in periferia con intere aree allargate che hanno isolato le abitazioni.

A Gallipoli pioggia battente all'interno dei locali del triage allestito dall'ospedale. Le immagini scioccanti riprese dagli utenti.

