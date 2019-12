Maltempo, cade un palo: ferita bimba di 10 anni

Il vento causa la caduta di un vecchio palo in legno dell'Enel che colpisce, fortunatamente solo di striscio, una ragazzina di dieci anni che era nel cortile della sua viletta insieme con i genitori. Paura nel pomeriggio a Melpignano, su via Risorgimento, nel centro sittadino.

Il palo dell'illuminazione pubblica, piantato sul marcipiede, evidentemente non ha retto la furia del vento ed è precipitato andando a finire nel cortile di una villetta. Il caso ha voluto che, proprio in quel momento, nel cortile ci fosse la bambina di dieci anni insieme con i familiari, che hanno subito allertato i soccorsi temendo il peggio.



Sul posto i medici del 118 che hanno portato la bimba in ospedale a Tricase dove è stata visitata, sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, e poi ricoverata per un trauma facciale. Ultimo aggiornamento: 20:37