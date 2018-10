Paura nella notte: nuova sferzata del maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La furia del maltempo lascia il segno a Guagnano. Il vento fortissimo che si è abbattuto stanotte, ha letteralmente sradicato grossi alberi di pino collocati in zona Caponazzo. Gli alberi hanno invaso la carreggiata ma per fortuna senza finire addosso alle auto parcheggiate o alle abitazioni che sorgono lungo la via. Per rimuoverli dalla strada si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che prontamente sono giunti sul posto allertati dai residenti. La zona è stata così liberata e messa in sicurezza. Il fatto che sia accaduto in tarda notte, ha favorito l’assenza di persone ed escluso il verificarsi conseguenze gravi, trattandosi di in una zona del paese particolarmente frequentata, soprattutto da ragazzini durante le ore del giorno.