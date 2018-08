Bomba d'acqua all'improvviso, paura tra i bagnanti in spiaggia, danni nell'entroterra. Sei persone tratte in salvo dalla Guardia Costiera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo ha creato problemi anche in mare. Due imbarcazioni infatti hanno chiesto l'intervento della guardia costiera.La sala operativa della Guardia Costiera di Gallipoli ha ricevuto un primo “Mayday” da parte di quattro diportisti a bordo di un natante a vela a largo di Punta Pizzo, in difficoltà a proseguire la propria navigazione a causa delle forti raffiche di vento, del mare molto mosso e della pioggia battente che aveva ridotto al minimo la visibilità in zona. Quasi contestualmente, una seconda chiamata di soccorso è pervenuta da due persone a bordo di un’imbarcazione da diporto lunga 13 metri che si era incagliata con la poppa a ridosso dell’isola di Sant’Andrea. In loro soccorso è stata dirottata una vedetta già in pattugliamento in quel tratto di mare e un mezzo nautico minore, entrambi già impegnati in mare nell’ambito del dispositivo “Mare Sicuro”. Due dei quattro occupanti l’unità a vela, visibilmente provati, sono stati trasbordati sulla motovedetta e condotti in salvo a terra per le cure mediche del caso.L’unità è stata quindi monitorata costantemente dalla sala operativa fino al raggiungimento del proprio posto d’ormeggio. Si è poi proceduto a prestare soccorso all’imbarcazione incagliata, dove i due componenti dell’equipaggo, a causa di un’avaria al sistema di salpamento dell’ancora, non erano riusciti a contrastare lo scarroccio verso la scogliera provocato dalle condizioni meteo avverse e l’impatto con la stessa aveva causato seri danni al sistema propulsivo dell’imbarcazione. Dopo più di un’ora, cessato il maltempo e verificate le condizioni dello scafo, l’equipaggio riusciva a disincagliare l’unità attraverso l’impiego di un mezzo nautico privato chiamato in assistenza e procedeva a rimorchio verso la propria darsena d’ormeggio, scortato in sicurezza da una unità della Guardia Costiera.