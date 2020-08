Malore alla guida e finisce contro auto in sosta: muore un 75enne

Ultimo aggiornamento: 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colto da malore improvviso, si accascia in auto e muore. È accaduto ieri sera ad Ugento . Quando sono arrivati i soccorsi, chiamati da alcuni passanti, per l’uomo purtroppo non c'era più nulla da fare. È morto così L. M., 75enne originario del posto.L’uomo era alla guida della sua autovettura, una Fiat Punto, quando un malore improvviso lo ha colto impreparato mentre stava percorrendo via Alcide de Gasperi. L’anziano non ha avuto la forza e la prontezza di frenare ed arrestare la corsa della sua utilitaria, che è andata a collidere contro due auto parcheggiate, che hanno rimediato lievi danni alla carrozzeria. Immediatamente, chi ha assistito alla scena ha capito che l’uomo si trovava in difficoltà e ha attivato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Ugento e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 75enne.