Salento, malore alla guida: morto turista tedesco

Malore alla guida: morto turista tedesco. E' accaduto questa mattina sulla strada per Porto Selvaggio dove un turista 57enne che era alla guida della sua auto ha accusato un malore mentre percorreva la provinciale 286 in compagnia della moglie.

Nonostante non si sentisse bene il 57enne ha avuto la lucidità di accostarsi sul ciglio della strada. La moglie in preda al panico ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare soccorso all'uomo e allertato i medici del 118. Una volta arrivati sul posto i sanitari hanno trovato l'uomo accasciato sul lato guida. Ma per lui non c'era più nulla da fare.