Rivabella e San Foca: malore in spiaggia. Due morti in poche ore

Ha accusato un malore in spiaggia a Rivabella, marina di Gallipoli, e si è accasciato davanti agli occhi degli altri bagnanti. Nulla da fare per un uomo di 79 anni. Stessa sorte per un 76enne di Martigano che è morto in spiaggia a San Foca.

Gallipoli

La tragedia si è consumata di prima mattina. L'uomo - Aldo Stifani, 79 anni, di Noha, frazione di Galatina - era andato da solo in spiaggia, come faceva di solito, per un bagno mattutino. all'improvviso ha accusato un malore e si è accasciato. Per lui vani i soccorsi: all'arrivo dell'ambulanza non c'era più nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Gallipoli. Il magistrato di turno, appurate le cause naturali del decesso, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

La tragedia a San Foca

E' stato un infarto a strocare la vita a Luigi Leo, 76enne di Martignano, mentre questa mattina era in spiaggia a San Foca, marina di Melendugno. L'uomo si è sentito male e si è accasciato. Immediati i soccorsi allertati dai presenti, ma i medici del 118 al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.