Malore nella notte, addio al vicesindaco di Cursi Maristella Iacovazzi. Aveva 72 anni

Un risveglio amaro e triste per la comunità di Cursi che piange la morte della vicesindaco Maria Crescenza Iacovazzi, per tutti Mariellla. Aveva 72 anni. Stroncata da un malore improvviso, lascia il marito e la figlia. Quest’ultima vive fuori, giungerà stasera a casa per l’ultimo saluto dell’amata madre.





Un malore improvviso che non ha lasciato scampo, accusato questa notte. A casa della vicesindaco sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La donna, avvocato e assessore con delega ai servizi sociali, era molto nota non solo a Cursi, ma anche nei territori vicini. Da qualche anno, infatti, ricopriva anche un incarico nel consiglio direttivo dell’ambito territoriale di zona.

La carriera politica



Da sempre attiva politicamente, per la seconda volta il sindaco Antonio Melcore l’aveva voluta al suo fianco come sua vice. È stato proprio il sindaco tra i primi a saperlo e a comunicare con voce strozzata dalle lacrime questa triste notizia.

Il dolore del sindaco e i messaggi di cordoglio

Su Facebook il dolore del sindaco a cui fanno eco messaggi e ricordi di chi l'ha conosciuta.